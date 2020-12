Stop obbligato per chi è alla ricerca di una SSD nuova fiammante: quelle NVMe PCIe della serie Kingston A2000 da 500 GB o 1 TB in queste ore sono disponibili in offerta su Amazon. Un’occasione di cui approfittare per chi sta allestendo un nuovo computer o sta valutando l’upgrade di quello in uso.

SSD Kingston A2000 da 500 GB e 1 TB in sconto

Le prestazioni sono al top: fino a 2.200 MB/s di velocità in fase di lettura e fino a 2.000 MB/s durante la scrittura dei dati. Un significativo passo in avanti sia in confronto ai dischi fissi tradizionale sia rapportato a quanto offrono le SSD SATA. Questi i modelli in sconto oggi.

L’offerta su Amazon è limitata alle unità disponibili. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo per il modello da 500 GB viene garantita la consegna prima di Natale (domani): un regalo hi-tech last minute da mettere sotto l’albero.