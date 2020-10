Hard disk SSD Kingston A400 120GB in super sconto

Volete ampliare la memoria del vostro PC aumentandone anche la velocità? Sicuramente state pensando di acquistare un SSD e noi abbiamo la scelta che potrebbe fare al caso vostro, in offerta su Amazon al modico prezzo di 22,20 euro per il taglio da 120 GB, oppure o 187,48 euro per quello da 1920 GB.

SSD Kingston A400 in offerta su Amazon

Stiamo parlando del Kingston A400 il quale consente di ottenere un miglioramento della reattività del vostro sistema, con tempi di avvio, caricamento e trasferimento dati senza paragoni rispetto agli hard drive di tipo meccanico. L’SSD in questione è equipaggiato con un controller di ultima generazione che permette di raggiungere velocità in lettura e scrittura pari a 500 MB/s e 450 MB/s con interfaccia SATA 6.0 Gb/s, quindi praticamente 10 volte più veloce di un hard drive tradizionale e offre elevate prestazioni, alta reattività dei processi multi-tasking e un notevole incremento delle prestazioni complessive del sistema.

Superiore anche per quanto riguarda affidabilità e durata, il drive A400 è composto da una memoria Flash e grazie alla totale assenza di parti in movimento, il rischio di guasti e malfunzionamenti è inferiore rispetto a un hard drive di tipo tradizionale. Il dispositivo offre anche un funzionamento più silenzioso e meno soggetto a surriscaldamento, unitamente a un’elevata resistenza a vibrazioni e impatti, che lo rende la soluzione ideale per i notebook e gli altri dispositivi di elaborazione mobile.

L’SSD Kingston A400 è disponibile nel formato 2,5” da 7 mm e in formato M.2, per adattarsi a un’ampia gamma di sistemi. Si tratta della soluzione ideale per i notebook più sottili e nei sistemi caratterizzati da spazi limitati. In poche parole, non fatevi scappare questa incredibile offerta su Amazon che vi permette di portarvi a casa il taglio di memoria da 120 GB con uno sconto del 40% e il taglio di memoria da 1920 GB con uno sconto del 35%.