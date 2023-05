Questa SSD di Kingston costa solo 18,99€ (-53%)

Il marchio non ha certo bisogno di presentazioni: la SSD da 240 GB della linea Kingston A400 è la scelta giusta per aumentare la capacità di storage in dotazione al proprio computer, soprattutto oggi che è possibile acquistarla al prezzo di soli 18,99 euro, grazie allo sconto del 53% applicato in automatico da Amazon. Si tratta di un’ottima occasione per effettuare quell’upgrade hardware a lungo desiderato o per assemblare un PC nuovo.

Kingston A400 (SSD 240 GB): il grande affare su Amazon

Basata sullo standard SATA, può arrivare alla velocità di 500 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura (450 MB/s in scrittura), così da ridurre in modo significativo i tempi di attesa durante il caricamento e l’elaborazione dei contenuti. Anche l’avvio ne beneficia: è fino a dieci volte più rapido rispetto a quello garantito da un disco fisso tradizionale. Tornerà dunque utile in ogni ambito, soprattutto per chi trascorre le proprie giornate lavorative di fronte al monitor, in modalità multitasking e gestendo più applicazioni in contemporanea. Ancora, vale la pena segnalare il design ottimizzato per resistere a urti accidentali, vibrazioni e sollecitazioni meccaniche. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare la SSD da 240 GB della linea Kingston A400 al prezzo stracciato di soli 18,99 euro. Non sappiamo fino a quando sarà possibile beneficiare del -53% di Amazon, allungando così le mani su un drive progettato da un marchio leader nel mercato delle soluzioni per lo storage, a fronte di una spesa davvero irrisoria.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno riservata agli abbonati Prime. Ciò significa che, se si sceglie di effettuare subito l’ordine, si riceverà l’unità direttamente a casa già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.