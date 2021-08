Kingston A400: SSD da 240 GB a 29,90€ | Offerte Amazon

Il disco Kingston A400 si trova in offerta su Amazon a 29,90€, lo sconto è del 38% nel taglio di memoria da 240 GB.

Disponibile da 120GB fino ad un massimo di 2 TB, l'SSD da 2.5 pollici di Kingston offre ottime prestazioni a prezzi piuttosto competitivi. La velocità di lettura raggiunge i 500 MB/s, mentre in scrittura si arriva a 350 MB/s, valori ben superiori ai classici dischi rigidi.

Questa unità è l’ideale da montare in un portatile meno recente, sostituendo l’hard disk integrato e installando il sistema operativo su un'unità molto più performante, dando un consistente boost al PC. Un'altra caratteristica che depone a favore degli SSD è la totale assenza di parti meccaniche, si riduce notevolmente il rischio di guasti o dati persi a causa di urti accidentali.

Oggi il Kingston A400 da 240 GB è disponibile in offerta su Amazon a 29,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime e consegna in 1-2 giorni lavorativi.