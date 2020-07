Kingston scommette su capienza e crittografia

Kingston Technology Europe amplia il perimetro della propria offerta di memorie e lo fa con un obiettivo dichiarato: “Con l’aumento delle persone che lavorano da casa, la sicurezza dei dati in mobilità sta diventando sempre più importante. Kingston è lieta di continuare ad espandere la propria linea di soluzioni USB crittografate per aiutare gli utenti ad avere il controllo delle loro esigenze di sicurezza”.

Kingston, capienza e crittografia

Una scelta mirata che, nelle parole del Business Manager Oscar Escayola, attinge quindi direttamente alla novità dello smart working ed alle necessità di sicurezza che impone nei flussi quotidiani di lavoro. Le informazioni debbono infatti viaggiare in modo sicuro e la crittografia diventa una necessità che va ben oltre quanto non fosse avvertito solo fino a pochi mesi or sono.

Di qui la scelta: le linee Kingston DataTraveler Locker+ G3, DataTraveler Vault Privacy 3.0 e DataTraveler 4000G2 si arricchiscono dell’offerta da 128GB. Più spazio, quindi, ma anche più sicurezza:

All’interno della nostra linea completa di unità crittografate, offriamo alti livelli di crittografia, prestazioni USB 3.0 veloci e, dopo 10 tentativi di intrusione, le unità si bloccano in modo che gli utenti possano essere certi che i loro dati restino protetti dai malintenzionati

I drive USB crittografati diventano pertanto elemento destinato ad evolvere, poiché il loro ruolo diviene centrale e la loro funzione fondamentale nel trasferimento di informazioni. La sicurezza aziendale dipende però dal modo in cui tali informazioni vengono blindate e per Kingston Technology è questa una opportunità su cui scommettere.