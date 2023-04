Kingston FURY Renegade da 32GB DDR5: l'innovazione tecnologica a un prezzo ASSURDO

Siete alla ricerca di ottimi banchi di memoria per potenziare e aumentare la RAM del vostro PC desktop da gaming? Su Amazon è disponibile un’interessante promozione riguardante le RAM Kingston FURY Beast Renegade da 32GB DDR5 (due da 16 GB) il cui prezzo di listino di 229,86 euro scende a soli 164,99 euro con un risparmio di ben oltre 60 euro pari a uno sconto del 28%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Kingston FURY Renegade da 32GB: caratteristiche principali

Con velocità fino a 7200 MT/s e timing CL32, le RAM Kingston FURY Renegade DDR5 sono dotate di componenti di alta qualità ottimizzati a mano dai tecnici Kingston, rigidamente testati per garantire la compatibilità con numerose schede madri. Sono state anche studiate appositamente per l’estetica dei vostri PC da gaming grazie a ben 16 effetti RGB luminosi che utilizzano la tecnologia Kingston FURY CTRL, oppure mediante il software RGB integrato sulla scheda madre, con un dissipatore in alluminio di nuovo design di colore nero argento con PCB in colore nero coordinato. Garantita anche la perfetta sincronizzazione degli effetti RGB luminosi con l’uso della tecnologia brevettata Infrared Sync Technology di Kingston.

Il pezzo forte è indubbiamente il modulo DDR5 che inaugura una nuova era della tecnologia di memoria per rendere l’overclocking estremo un’opzione più stabile rispetto alle generazioni precedenti. La tecnologia On-die ECC Garantisce l’utilizzo di componenti DRAM maggiormente affidabili. Il tutto con la completa certificazione Intel XMP 3.0.

Insomma, non fatevi scappare l’occasione di portarvi a casa questi splendidi banchi di memoria RAM al prezzo esclusivo di 164,99 euro invece dei consueti 229,86 euro. Un prezzo imbattibile per un prodotto che può essere vostro in meno di 48 ore lavorative grazie ad Amazon Prime e che potreste anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis.

