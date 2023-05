Solo 9€ per la microSD da 128 GB di Kingston: GRANDE AFFARE

Molto capiente e caratterizzata dall’affidabilità di un marchio leader del mercato, oggi la microSD da 128 GB della gamma Kingston Canvas Select Plus può essere tua al prezzo finale di soli 9,79 euro, grazie allo sconto del 46% sul listino applicato in automatico da Amazon. Non sappiamo per quanto rimarrà valida l’offerta: meglio approfittarne subito.

Kingston: crolla il prezzo della microSD da 128 GB

Di classe 10, include l’adattatore SD che la rende compatibile con tutti i device in circolazione. A livello di prestazioni può arrivare alla velocità di 100MB/s nel trasferimento dati. Vale inoltre la pena segnalare il design progettato per resistere al contatto con l’acqua, agli sbalzi termici, agli urti accidentali, alle vibrazioni e persino ai raggi X. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare la microSD da 128 GB della gamma Kingston Canvas Select Plus al prezzo finale di soli 9,79 euro. Chi ha bisogno di ancora più spazio può scegliere la versione da 256 GB in sconto a 17,99 euro.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime. In alternativa, se ancora non è stato fatto, è possibile attivare i 30 giorni di prova senza alcuna spesa, iniziando così subito a beneficiare di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, incluso lo streaming di film e serie TV sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.