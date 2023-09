Kingston, microSD 128GB+adattatore a prezzo stracciato

Grazie al 49% di sconto sul listino, oggi è possibile allungare le mani sulla scheda microSD da 128 GB della serie Kingston Canvas Select Plus, fornita con un adattatore SD, al prezzo stracciato di soli 9,19 euro. L’unità è adatta a ogni impiego: smartphone, tablet, computer, lettori multimediali, console portatili e così via.

Metà prezzo per la microSD da 128 GB di Kingston

L’affidabilità è garantita da un marchio leader nel mercato delle soluzioni per l’archiviazione dati e le prestazioni sono senza compromessi: arrivano alla velocità di 100 MB/s durante il trasferimento, assicurando così un’esperienza priva di attese o rallentamenti. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 9,19 euro si tratta di un affare da cogliere al volo: la spesa è inferiore a quella proposta, per lo stesso articolo, lo scorso anno in occasione del Black Friday. Approfittando dello sconto del 49% è possibile allungare le mani su un’unità di storage promossa da oltre 140.000 recensioni positive (voto medio 4,6/5 stelle) scritte da chi ha già avuto modo di metterla alla prova.

Vale infine la pena sottolineare che agli abbonati Prime è riservata la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in pochi giorni. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva l’offerta (lo sconto è automatico, non ci sono coupon da attivare né codici da inserire), meglio approfittarne subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.