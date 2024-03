Kingston, microSD 128GB+adattatore: PREZZO STRACCIATO 11€

In questo momento puoi acquistare in forte sconto la microSD da 128 GB della serie Kingston Canvas Select Plus. Può essere tua al prezzo finale di soli 11 euro. È compatibile con tutti i dispositivi in circolazione, dagli smartphone ai tablet, senza dimenticare i computer, i lettori multimediali, le fotocamere, le videocamere, i sistemi per la sorveglianza della casa e i televisori, anche grazie all’adattatore SD in dotazione. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e perché conviene non lasciarsi sfuggire l’occasione.

La microSD da 128 GB di Kingston è in offerta

Si tratta di una scheda di Classe 10 e caratterizzata da prestazioni elevate. Può arrivare fino a 100 MB/s di velocità durante il trasferimento dati, così da ridurre le attese in fase di lettura e scrittura. Non ci sono compromessi da accettare nemmeno sul fronte dell’affidabilità, come da tradizione per il marchio, tra il leader nel mercato delle soluzioni per lo storage. È infatti garantita la resistenza alle cadute e agli urti accidentali, al contatto con l’acqua, agli sbalzi termici, alle vibrazioni e persino ai raggi X. Per altre informazioni rimandiamo a quanto riportato nella descrizione completa.

Ricapitolando, la microSD da 128 GB della serie Kingston Canvas Select Plus, insieme all’adattatore SD, è in sconto a soli 11 euro grazie alla promozione di oggi su Amazon (la riduzione del prezzo è automatica, non servono coupon). Vale la pena sottolineare che il voto medio assegnato da quasi 165.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce è pari a 4,6/5 stelle, molto alto.

Il venditore garantisce la spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Consigliamo comunque di verificare le tempistiche della consegna nella scheda del prodotto, potrebbe andare a ruba.