Kingston: microSD 64 GB a 5,99€ con questo AFFARE

Oggi in sconto del 40% su Amazon, la microSD da 64 GB della gamma Kingston Canvas Select Plus è in offerta al suo prezzo minimo storico di 5,99 euro. Perfetta per gli smartphone e i tablet, può essere utilizzata senza problemi anche all’interno delle fotocamere, delle videocamere, per le riprese aeree con i droni, sui computer, nei lettori multimediali e in tanti altri dispositivi.

Sconto 40% per la microSD Kingston da 64 GB

Può arrivare alla velocità di 100 MB/s nel trasferimento dati (è un’unità UHS-I di Classe 10), riducendo così al minimo le attese necessarie sia in fase di lettura che durante la scrittura dei file. Nella confezione è presente anche l’adattatore SD che la rende compatibile con tutti gli apparecchi in circolazione. La durata nel tempo e l’affidabilità sono senza compromessi: dai test eseguiti in laboratorio risulta che può resistere al contatto con l’acqua, agli sbalzi termici, agli urti, alle vibrazioni e persino ai raggi X. Per conoscere altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Al prezzo di soli 5,99 euro, il minimo storico da quando è in vendita sull’e-commerce, la microSD da 64 GB di Kingston (serie Canvas Select Plus) è un affare da cogliere al volo. Lo sconto del 40% sul listino ufficiale è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. Per approfittarne non devi far altro che metterla nel carrello e completare l’ordine.

È possibile scegliere tra diverse modalità di spedizione, una delle quali con al consegna gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche nella descrizione completa. La qualità del prodotto è certificata da più di 166.000 recensioni positive con un voto medio che si attesta a 4,6/5 stelle.