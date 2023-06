Metti 128 GB in tasca: pendrive Kingston a soli 8€

Con la pendrive da 128 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia è un po’ come avere un disco fisso o una SSD sempre in tasca, ma con un ingombro di gran lunga inferiore e un’affidabilità senza compromessi. Oggi può essere tua al prezzo finale di soli 8,79 euro invece di 19,95 euro come da listino: insomma, risparmi il 56%, oltre la metà grazie all’offerta Amazon in corso.

8€ per la pendrive USB 3.2 Kingston da 128 GB

La velocità elevata nel trasferimento dei file è garantita dall’utilizzo della tecnologia USB 3.2, così da ridurre le attese sia durante la fase di lettura che nella scrittura. Il produttore ha riposto particolare attenzione anche al design dell’unità, dotandola di un anello che può essere agganciato al portachiavi e di un cappuccio per proteggere il connettore. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Come scritto in apertura, lo sconto del 56% proposto oggi dall’e-commerce consente di acquistare la pendrive USB 3.2 di Kingston (della linea DataTraveler Exodia) al prezzo finale di soli 8,79 euro. Una spesa davvero contenuta, se si considerano l’affidabilità del brand e lo spazio offerto.

Amazon garantisce inoltre la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio per chi ha un abbonamento Prime attivo (in alternativa è possibile approfittare dei 30 giorni di prova gratuita). Dunque, chi sceglie di effettuare subito l’ordine, riceverà il prodotto già domani, comodamente e direttamente a casa, senza dover affrontare alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.