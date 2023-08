Sconto di Ferragosto: due pendrive Kingston da 128GB a 8€

In questo Ferragosto, le pendrive da 128 GB di Kingston tornano in forte sconto su Amazon, esattamente allo stesso prezzo di 8,39 euro. Due modelli tra i quali scegliere, a seconda delle proprie preferenze, perfetti in vista del Back to School o semplicemente da tenere sempre con sé, per archiviare e trasportare in modo sicuro i propri dati.

Pendrive Kingston da 128GB a 8€: l’offerta di Ferragosto

Partiamo dall’unità DataTraveler Exodia visibile qui sotto. Fa leva sullo standard USB 3.2 in modo da assicurare una velocità elevata durante i trasferimenti. A proteggere il connettore è un cappuccio da rimuovere facilmente e sul retro integra un anello da agganciare al portachiavi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

DataTraveler Exodia cambia invece il design, ma non le prestazioni né la capacità interna. Eccola qui sotto, con la possibilità di saperne di più consultando la descrizione completa.

Considerando i due differenti prezzi di partenza, gli sconti su Amazon di oggi si attestano rispettivamente a -58% e -48%. Non sappiamo per quanto rimarranno valide le promozioni: il consiglio per gli interessati è di approfittarne e metterle in tasca subito.

Tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime attivo possono inoltre usufruire della spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita subito dopo Ferragosto. Se non lo si è ancora fatto, è inoltre possibile iniziare subito i 30 giorni di prova e allungare così le mani sui tanti vantaggi della sottoscrizione, senza spese. Uno su tutti? Lo streaming di film, serie e show sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.