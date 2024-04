Kingston, pendrive 128 GB: SUPER AFFARE a -55%

In questo preciso momento, su Amazon c’è lo sconto del 55% dedicato alla pendrive da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Exodia. Si tratta di un modello USB 3.0 e la sua qualità è certificata dalle oltre 45.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova. Al prezzo finale di soli 8,90 euro è un affare da cogliere al volo.

Sconto 55% sulla pendrive Kingston da 128 GB

Con un grande spazio interno in cui salvare contenuti di ogni tipo, dai documenti a quelli multimediali, è compatibile con i computer, i televisori, i lettori multimediali e, più in generale, con tutti i dispositivi che integrano uno slot Type-A, quello tradizionale dalla forma rettangolare. Può contare su una velocità elevata nel trasferimento dati, sia in lettura che durante la scrittura dei file. Il design è studiato per proteggere l’unità grazie a un guscio resistente, mentre il connettore è coperto da un cappuccio dedicato. Ancora, con l’anello in dotazione è possibile agganciarla al portachiavi, per tenerla sempre con sé in borsa, nello zaino, nella custodia del notebook e persino in tasca. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Approfitta dello sconto del 55% sul listino applicato in automatico e acquista al prezzo stracciato di soli 8,90 euro la pendrive da 128 GB di Kingston (modello DataTraveler Exodia). Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterla nel carrello e concludere l’affare.

Ti consigliamo di verificare le tempistiche della spedizione gratuita nella scheda del prodotto prima di confermare l’ordine. Con questa offerta potrebbe andare a ruba e risultare ben presto sold out.