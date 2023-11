AFFARE su Amazon per la pendrive Kingston da 128 GB

Gli sconti non vanno mai in vacanza su Amazon, nemmeno durante le festività. Tra gli affari proposti oggi dall’e-commerce c’è il forte sconto sulla pendrive da 128 GB della gamma Kingston DataTraveler Exodia. Molto capiente, veloce, sicura e affidabile, è perfetta per salvare e avere sempre con sé i propri file e contenuti.

La pendrive Kingston da 128 GB in forte sconto

Il trasferimento dati è rapido grazie all’impiego della tecnologia USB 3.2 Gen 1, riducendo così le attese nelle fasi di lettura e scrittura. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte del design con un cappuccio protettivo e un anello da agganciare al portachiavi. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto. Qui sotto la confezione.

L’e-commerce mette in evidenza l’articolo con l’etichetta “Scelta Amazon”, ma è sufficiente dare uno sguardo alle recensioni per capirne la qualità: oltre 37.000 voti con 4,5/5 stelle di valutazione media. Al prezzo stracciato di oggi, la pendrive Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB è un affare da cogliere al volo.

Per gli abbonati Prime c’è inoltre la spedizione gratuita con la consegna direttamente a casa in pochi giorni. È sufficiente effettuare subito l’ordine per riceverla presto, senza spese extra per il trasporto. Non serve nemmeno attivare coupon o inserire codici promozionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.