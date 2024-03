Kirby E La Terra Perduta in sconto, portalo su Nintendo Switch (-20%)

Porta un nuovo gioco nella libreria della tua Nintendo Switch con Kirby E La Terra Perduta, uno di quei titoli di cui non puoi fare a meno. Praticamente un cult rivisitato in questa nuova storia che ti farà immergere in un mondo colorato per ore e ore.

Su Amazon è un promozione quindi perché farne a meno? Con uno sconto del 20% lo fai diventare tuo a soli 39,99€. Naturalmente si parla dell’edizione Italiana, collegati ora in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kirby E La Terra Perduta, il gioco che la tua Nintendo Switch adorerà

Se fai parte del mondo Nintendo allora conosci Kirby senza se e senza ma. Questo stravagante e carino personaggio è un po’ il fratello di Super Mario ed è proprio per questo che non può mancare nella tua libreria.

Con Kirby E La Terra Perduta hai davanti a te una nuova avventura che ti terrà incollato allo schermo della Switch per ore e ore divertendoti a più non posso. In modo particolare sei chiamato ad esplorare un nuovo mondo 3D potendo scegliere di condividere l’esperienza anche con un amico (multiplayer locale).

Evolvi le abilità di Kirby, sconfiggi i nemici e svela il segreto finale. All’interno della tua avventura dovrai affrontare tanti minigiochi e sfide mozzafiato.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove acquisti con un solo click la tua copia di Kirby E La Terra Perduta per Nintendo Switch a soli 39,90€ con lo sconto in corso.

