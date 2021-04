Kit accessori micro PC Raspberry Pi 4 in offerta

Per tutti gli appassionati di tecnologia, informatica e soprattutto del DIY, oggi abbiamo un interessante kit da suggerirvi. Si tratta del Labists Raspberry Pi 4 Accessories Kit, un pacchetto che offre tutti gli accessori necessari per assemblare il proprio micro PC.

Kit accessori Labists per Raspberry Pi 4: caratteristiche tecniche

Va subito premesso che all’interno della confezione non è presente la scheda, ed è quindi un prodotto indirizzato a chi il Raspberry Pi 4 lo ha già acquistato. È presente invece il case, pensato appositamente per Raspberry Pi 4, sul quale sono presenti tutti i fori per accedere in modo semplice alle numerose porte dell’SBC. Il case si caratterizza per una griglia superiore utile per la dissipazione del calore in presenza di una ventola interna, ed un secondo foro per la Raspberry Pi Camera. Per quanto riguarda la ventola, una è già inclusa con il pacchetto insieme alle istruzioni per il collegamento.

Molto utili anche gli altri accessori, come l’alimentatore con attacco USB Type-C che permette di alimentare il PC direttamente tramite la presa a muro, il quale presenta un pratico switch on/off direttamente sul cavo. È presente poi un comodo cavo microHDMI to HDMI che permette di collegare il dispositivo al monitor o alla tv. Tre invece gli heatspreader, dei piccoli dissipatori di calore utili per spingere al massimo le prestazioni mantenendo le temperature all’interno della soglia di sicurezza. Chiude un cacciavite, unico strumento di cui avremo bisogno per assemblare il tutto.

Grazie alle offerte del giorno, il kit è acquistabile su Amazon a soli 14,44 euro con uno sconto di ben 10,55 euro sul prezzo di listino.