Cacciavite di precisione: mai più senza con questo kit da 115 elementi

Con questo kit HBselect non rimarrai mai più senza cacciaviti di precisione. Puntualmente, infatti, quando serve non si ha mai la misura o il formato giusto. Se in 14,99 euro ne racchiudi ben 98 (più ulteriori pezzi complementari fino a 115 unità totali), invece, allora tutto cambia.

98 cacciaviti di precisione in una valigietta

Occhiali da riparare, smartphone da sistemare, PC da modificare, piccoli elettrodomestici da aggiustare e molto altro ancora: operazioni praticamente di utilità quotidiana, ma che in molti casi non possono essere portate a termine perché mancano gli strumenti essenziali. Con questo kit, però, in una valigetta ci sarà tutto ciò che si possa desiderare: 98 differenti punte magnetiche, ideali per orologi, elettronica e qualunque altro elemento che necessiti di strumentazione di precisione.

Il set di cacciaviti HBselect è realizzato in lega di cromo vanadio di alta qualità con placcatura in nichel, quindi ha una grande resistenza alla corrosione e la durezza Rockwell è fino a 60. Le punte per cacciavite non si usurano e non si arrugginiscono facilmente dopo un lungo periodo di utilizzo. Prodotto di lavorazione accurata, con garanzia di buona qualità e operabilità.

Guarda l'immagine: possono bastare?

14,99 euro che torneranno rapidamente in tasca: alla prima riparazione il costo sarà ampiamente ripagato.