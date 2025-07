Kit da Escursionismo Quechua gratis: Decathlon esca di truffe phishing

In questi giorni i cybercriminali si sono inventati nuove esce di truffe phishing sfruttando Decathlon che regala un Kit da Escursionismo Quechua. Ovviamente questo regalo è solo un pretesto per catturare l’attenzione dell’utente che riceve la mail contenente il finto premio.

L’uso del logo ufficiale della famosa azienda ha come obiettivo quello di generare fiducia nel destinatario del presunto regalo e convincerlo a seguire le istruzioni indicate nel messaggio. Infatti, il link indicato per richiedere il premio rimanda a una pagina malevola che ruba dati e denaro.

Il testo della falsa email di Decathlon con in regalo un kit Quechua, che fa parte della nuova escalation di truffe phishing, recita così: “Abbiamo preparato un pacchetto esclusivo per la tua prossima avventura: un Kit da Escursionismo Quechua gratuito ti aspetta. Solo un clic per confermare e lo mettiamo nello zaino per te“.

Kit Quechua in regalo da Decathlon: gli elementi di queste truffe phishing

Quali sono gli elementi per riconoscere queste nuove truffe phishing che sfruttano Decathlon e il Kit Quechua in regalo? Prima di tutto l’importanza del regalo. Un premio così costoso è un’ottima esca per catturare l’attenzione, ma anche un chiaro segnale che si potrebbe trattare di una pericolosa truffa.

Poi il senso di urgenza. “Solo un clic per confermare e lo mettiamo nello zaino per te“, “un Kit da Escursionismo Quechua gratuito ti aspetta” e ancora “Abbiamo preparato un pacchetto esclusivo per la tua prossima avventura“. Si tratta di frasi a effetto che spingono inconsapevolmente l’utente all’azione.

Infine, il bottone “Ritira il tuo Kit“. Si tratta dell’atto finale che spinge l’utente a cadere nella trappola di queste truffe phishing che sfruttano Decathlon e il Kit Quechua. Da lì una pagina di phishing con un software keylogger pronto a registrare dati personali e dettagli di pagamento, oltre alla richiesta di pagare 2€ per contribuire alla spedizione.

È comprensibile l’attrazione a una proposta così vantaggiosa. Tuttavia, gli utenti dovrebbero sempre stare in allerta quando ricevono email di questo tipo. Riconoscere ogni elemento in grado di rivelare potenziali truffe phishing ed evitando di interagirvi, soprattutto non cliccando sui link in esse contenuti.