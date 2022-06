Con questo Kit Fotovoltaico abbatti il caro bollette, consegna in 1 giorno

Tutti sono stati colpiti dal caro bollette. Ormai l’energia elettrica si paga a peso d’oro e arrivare alla fine del mese, per molte famiglie, sta diventando sempre più difficile. Tuttavia esistono soluzioni furbe e intelligenti che possono aiutare chiunque a risparmiare, come questo Kit Fotovoltaico.

Lo trovi su Amazon a soli 69,27 euro. Un piccolo investimento iniziale che promette però di rendere più umane le cosiddette bollette della luce. Grazie a questo kit potrai produrre energia pulita in grado di compiere diligentemente diverse funzioni.

Puoi utilizzarla per alimentare una luce in giardino, la pompa dell’acqua, un apri porta elettrico. Potrai anche portarlo con te in vacanza con il camper, al campeggio o sulla barca. Ti sarà utile anche in situazioni di emergenza, ad esempio per ricaricare la batteria della tua auto.

Insomma, con questo Kit Fotovoltaico potrai risparmiare denaro nel tempo e avvicinarti al mondo dell’energia solare. Con Eco-Worthy ti arriverà a casa un pannello solare da 25W, un regolatore di carica solare 10A e cavi di prolunga SAE Plug and Play.

Con il Kit Fotovoltaico Eco-Worthy hai efficienza e risparmio da subito

Il Kit Fotovoltaico Eco-Worthy è facile da installare grazie alle istruzioni incluse nella confezione. Dovrai semplicemente collegare il pannello solare al regolatore di carica. Quest’ultimo accumulando energia in una batteria è in grado di alimentare qualsiasi elettrodomestico da 12 Volt.

Il pannello solare è certificato IP67 e il controller di carica USB impedisce alla batteria di sovraccaricare o di andare in sovratensione. Eco-Worthy gode della garanzia di 1 anno con un team di supporto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Avrai assistenza in ogni fase, anche durante la prima installazione. E se avrai dei dubbi non temere. Contattando la hotline Eco-Worthy un operatore saprà rispondere ad ogni tua domanda fornendoti la soluzione più corretta.

Non perdere altro tempo, approfitta di questa novità disponibile su Amazon e inizia a risparmiare oggi stesso. Acquista il Kit Fotovoltaico Eco-Worthy a soli 69,27 euro e abbatti il caro bollette della luce una volta per tutte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.