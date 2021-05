Kit Logitech mouse e tastiera wireless a soli 22 euro

Oggi vogliamo suggerirvi un kit composto da mouse e tastiera wireless di Logitech decisamente interessante per il rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Logitech MK235 Wireless Kit, un pacchetto che include sia mouse che tastiera wireless con tecnologia esclusiva Unifying.

Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK235: caratteristiche tecniche

L’ MK235 è un kit entry level, ovvero una soluzione piuttosto economica, che tuttavia offre delle feature considerevoli. Partiamo dalla tastiera, parte integrante del kit caratterizzata da un design estremamente ricercato. Il profilo infatti è decisamente sottile, con dei piedini in gomma antiscivolo che permettono di regolarne l’inclinazione. Si tratta di una tastiera a membrana, dotata di una protezione waterproof che le permette di resistere a schizzi o rovesciamenti accidentali di liquidi. Presenta un layout completo di tastierino numerico QWERTY italiano. Buono il profilo dei tasti che permette una scrittura comoda e precisa.

Per quanto riguarda il mouse invece, si tratta di un modello piuttosto semplice, ma decisamente funzionale. Presenta esclusivamente i trasti destro e sinistro, oltre naturalmente ad una rotellina cliccabile. Il sensore ottico presenta un’ottima precisione su ogni superficie. Vantaggio principale di questo kit è il dongle Unifying citato all’inizio. Si tratta di una tecnologia esclusiva di Logitech che permette di utilizzare un singolo ricevitore per diverse periferiche. Questo permette di occupare una singola porta USB per tutti gli accessori wireless. Entrambi i dispositivi funzionano a batteria, con una durata stimata di 12 mesi per il mouse, e addirittura 36 mesi per la tastiera. Una soluzione perfetta per la produttività, sia a casa che in ufficio, che elimina completamente la necessità dei cavi.

Grazie alle offerte del giorno è possibile acquistare il kit su Amazon per soli 21,99 euro con uno sconto del 29% sul prezzo di listino.