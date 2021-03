Kit mesh Amazon eero kit da 3 a meno di 200 euro

Oggi Amazon per le offerte primaverili propone uno dei kit Wi-Fi mesh più apprezzati degli ultimi tempi. Stiamo parlando dell’Amazon eero, uno dei prodotti più interessanti presenti sul portale, firmato direttamente dal colosso dell’e-commerce.

Kit Wi-Fi mesh Amazon eero: caratteristiche tecniche

Come ogni kit Wi-Fi mesh naturalmente la sua funzione è quella di andare a coprire le zone buie lasciate dal modem principale. Nel caso specifico il kit offre una copertura di ben 460m2, ovviamente espandibile con l’acquisto di ulteriori satelliti. Il kit è compatibile con tutti i provider di rete e con tutti i tipi di connessione, comprese quelle in Fibra. Il sistema utilizza una configurazione dual band ed il protocollo Bluetooth 5.0. Trattandosi di un dispositivo Amazon, può essere connesso a tutto l’ecosistema Alexa, oltre che con Apple Home Kit.

Non manca la funzionalità MU-MIMO che garantisce le massime prestazioni grazie alla prioritizzazione intelligente del traffico. La configurazione è estremamente, ed avviene attraverso l’app dedicata che in pochi e semplici passaggi permette di configurare in pochi minuti l’intera rete. Nonostante sia pensato per la rete wireless, non mancano le porte RJ45 nel caso in cui si volesse optare per una connessione cablata più stabile e veloce. Si tratta di un kit estremamente semplice da usare e versatile, in grado di coprire con la rete Wi-Fi un intero appartamento o un locale commerciale di medie dimensioni.

Grazie alle offerte primaverili su Amazon è possibile acquistare il kit eero da 3 dispositivi a soli 194 euro con ben 65 euro di sconto sul prezzo di listino.