Kit mesh Netgear 3000Mbps scontato di 200 euro

Se siete alla ricerca di un buon sistema mesh, oggi Amazon propone in fortissimo sconto uno dei migliori kit del mercato. Stiamo parlando del Netgear Orbi RBK53, sistema triband ideale per la casa, ma che ben si adatta anche alle attività commerciali.

Kit mesh Netgear Orbi RBK53: caratteristiche tecniche

L’RBK53 rappresenta senza dubbio un prodotto di fascia alta, caratterizzato dalla migliore tecnologia di connessione di Netgear. Innanzitutto il kit include ben 3 dispositivi, un router e due satelliti per una copertura totale di ben 525m2 e un supporto fino a 25 dispositivi connessi contemporaneamente. Naturalmente nulla vieta di aggiungere ulteriori satelliti in un secondo momento per espandere ulteriormente la copertura. Molto interessanti le proposte di Netgear che includono una serie di satelliti sia da interno che da esterno. Questo risulta molto utile per quelle attività che possiedono una sala esterna, e vogliono offrire un servizio in più anche a chi fruisce della parte esterna del locale.

Il sistema sfrutta una connessione a 3 bande, di cui una dedicata esclusivamente alla comunicazione tra i vari dispositivi. Questo garantisce una connessione stabile e priva di interferenze. Tuttavia, grazie a ben 11 porte RJ45 Gigabit è possibile associare i diversi dispositivi via cavo, così come le apparecchiature, per sfruttare al massimo le prestazioni di rete. La velocità massima infatti arriva a ben 3000Mbps, ed il router è pienamente compatibile con le connessioni in Fibra. Non mancano sistemi di sicurezza come Armor by Bitdefender che garantisce la privacy degli utenti, e la protezione da minacce esterne. Per i più piccoli invece, Circle offre un ottimo pannello per il parental control con il quale gestire l’accesso ad internet dei bambini. Permette, infatti, di decidere i siti accessibili, gli orari di accesso, la durata della navigazione e quant’altro per ogni singolo dispositivo. Il tutto eseguibile direttamente dall’applicazione disponibile su App Store e Google Play che permette, tra l’altro, di configurare la propria rete in soli 3 passaggi.

Grazie alle offerte del giorno, il kit RBK53 è disponibile su Amazon a soli 399,90 euro con uno sconto di ben 200 euro sul prezzo di listino.