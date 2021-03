Kit mesh TP-Link al minimo storico, meno di 100 euro

In questi ultimi giorni di offerte primaverili, Amazon propone in sconto uno dei migliori kit Wi-Fi mesh per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Si tratta del TP-Link Deco E4, un sistema piuttosto economico, ma perfetto per le esigenze domestiche.

Kit Wi-Fi mesh TP-Link Deco E4: caratteristiche tecniche

Come ogni kit mesh, l’obbiettivo del sistema di TP-Link è quello di andare a coprire le zone buie lasciate dal modem principale. Quello in oggetto si compone di 3 dispositivi, per una copertura totale di ben 370m2, sufficiente a coprire un appartamento di grandi dimensioni, o magari su più livelli. Questi sfruttano una connessione dual-band in grado di raggiungere una velocità combinata di 1200Mbps. Non mancano naturalmente le porte RJ45 per connettere il PC direttamente via cavo ethernet. Molto utile per chi vuole ottenere la massima velocità e stabilità della rete.

La configurazione e relativa gestione è estremamente semplice. Basta installare l’app per dispositivi mobili e in pochi e semplici passaggi è possibile associare i vari dispositivi. Ognuno di questi inoltre ha un LED nella parte superiore che indica l’associazione o meno, semplificando il processo. Molto interessante la possibilità di utilizzare i dispositivi come Access Point, generando così una seconda rete privata dedicata ai nostri dispositivi. È anche possibile generare una rete guest che permette agli utenti di accedere come ospiti, mantenendo la propria privacy. È possibile, infatti, connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente, un valore aggiunto per le piccole attività che desiderano proporre un servizio in più senza investimenti eccessivi. Non mancano naturalmente sistemi di protezione e parental control che garantiscono la sicurezza anche ai più piccoli.

Grazie alle offerte di primavera, il kit Deco E4 è acquistabile su Amazon a soli 92,65 euro con uno sconto del 16% sul prezzo di listino.