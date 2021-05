Kit micro PC Raspberry Pi 4 con doppio sconto

Tra le varie offerte che Amazon propone quotidianamente, oggi vi riportiamo quella su un prodotto già noto ed estremamente apprezzato. Stiamo parlando del kit per micro PC Labists Raspberry Pi 4 Model B, un pacchetto decisamente interessante per assemblare uno dei PC più piccoli sul mercato.

Kit per micro PC Labists Raspberry Pi 4: caratteristiche tecniche

Il kit in questione include tutto il necessario per costruire ed utilizzare il piccolo computer. Innanzitutto troviamo naturalmente l’SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi 4 Model B equipaggiato con un processore quad-core da 1,5GHz e ben 8GB di memoria RAM DDR4-3200. Per l’archiviazione, invece, è inclusa una microSD SanDisk da 64GB di classe 10, da inserire direttamente nel lettore integrato. Insieme alla scheda, viene fornito un pratico case modulare nel quale alloggiarla, che permette un facile accesso a tutte le interfacce disponibili.

Molto interessante, tuttavia, la dotazione di accessori che accompagnano il kit. All’interno della confezione sono presenti, infatti, ben due ventole per il raffreddamento del computer insieme ad un generoso heatspreader, che garantiscono una temperatura ottimale anche a pieno carico. Non manca un alimentatore con connettore USB-C e interruttore on/off, insieme a due cavi micro HDMI to HDMI per la connessione di ben due monitor. Chiude il pacchetto un lettore di schede USB, il quale permette di aumentare la memoria di archiviazione fino a 128GB. Considerando la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN, 4 porte USB di cui due USB 3.0 ad alta velocità, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, si tratta di una soluzione decisamente interessante in rapporto alle dimensioni, una perfetta alternativa ai tradizionali mini PC.

Grazie ad uno sconto del 15%, a cui si somma un ulteriore coupon di 10 euro da attivare direttamente dalla pagina prodotto, il kit è acquistabile su Amazon a soli 125,99 euro, per un risparmio complessivo di ben 34 euro.