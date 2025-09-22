L'Europa contro le Big Tech USA: stop all'accesso ai dati pubblici

L’Unione Europea sta costruendo un sistema di gestione dei dati per rafforzare la sovranità digitale del continente. Si chiama “European Data Infrastructure“. Lo scopo è creare un ecosistema in cui aziende, enti pubblici e cittadini possano condividere e accedere ai dati in modo sicuro, trasparente e conforme alle regole europee.

Ma c’è un dettaglio, che poi tanto piccolo non è, che sta facendo discutere… Le grandi aziende tecnologiche statunitensi, come Google, Meta, Amazon e Microsoft, potrebbero essere escluse.

L’Europa vuole escludere le Big Tech USA dalla sua rete dati

Dietro questa decisione c’è la solita ossessione di Bruxelles per il controllo dei dati. L’UE sostiene che le piattaforme globali giocano con regole diverse quando si tratta di privacy, e francamente non ha tutti i torti. Il punto è che queste aziende operano sotto legislazioni più permissive, pensiamo agli Stati Uniti, dove la protezione dei dati personali è praticamente una barzelletta rispetto agli standard europei.

Quello che preoccupa davvero Bruxelles è la possibilità che il nuovo sistema diventi l’ennesima porta di servizio per far uscire i dati dei cittadini europei dal continente. Non vuole rischiare che informazioni sensibili finiscano su server americani o chissà dove, fuori dalla giurisdizione europea.

Dietro questa scelta c’è anche una strategia geopolitica, è chiaro. Il vero obiettivo è smettere di dipendere sempre dagli americani per ogni cosa. Bruxelles vuole che le aziende europee abbiano finalmente spazio per crescere, invece di essere costantemente soffocate da Google, Amazon e compagnia bella.

L’idea di fondo è costruire un mercato dove non vince sempre chi ha più soldi e più dati, ma dove anche le nostre startup possano dire la loro. Non è un semplice ban, ma una selezione mirata. Le aziende che non garantiscono piena conformità alle normative UE potrebbero non avere accesso al sistema.

Il futuro dei dati sarà più europeo?

Questa iniziativa rientra nel quadro del Digital Services Act e del Digital Markets Act, due regolamenti che stanno già cambiando il modo in cui le grandi piattaforme digitali interagiscono con gli utenti in Europa. Se l’esclusione delle Big Tech verrà confermata, potrebbe rappresentare un vero punto di svolta nella gestione dei dati a livello globale.