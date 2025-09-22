Super Fibra WINDTRE: velocità record, Prime incluso e GIGA illimitati a soli 24,99 €

Quando è il momento di scegliere una connessione domestica, la velocità e i servizi inclusi fanno la differenza. WINDTRE lancia Super Fibra, un’offerta esclusiva che unisce tecnologia di ultima generazione e intrattenimento premium. Con soli 24,99 € al mese (anziché 27,99 €), WindTre propone una soluzione completa che va ben oltre la semplice connessione internet.

Connessione ultraveloce fino a 2,5 Gigabit

Super Fibra garantisce prestazioni fino a 2,5 Gbps in FTTH, con modem Wi-Fi 7 incluso nel prezzo (rate già comprese nell’offerta). Questa nuova tecnologia assicura:

velocità e stabilità superiori,

copertura in tutta la casa,

gestione fino a 256 dispositivi connessi ,

controllo remoto tramite l’app WINDTRE.

Intrattenimento incluso: 12 mesi di Amazon Prime

Chiamate illimitate e GIGA senza confini

L’offerta include anche:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia,

GIGA illimitati su 3 SIM WINDTRE compatibili, subito attivi anche in attesa dell’attivazione della fibra.

Attivazione e condizioni

WINDTRE propone un modello semplice: prezzo bloccato e attivazione gratuita nelle principali città con copertura FTTH. In più, i clienti hanno sempre a disposizione l’assistenza dedicata in caso di guasti o dubbi, con la possibilità di gestire ogni aspetto dell’offerta in autonomia tramite app. L’attivazione è gratuita in FTTH OF, mentre ha un costo una tantum di 39,99 € in FTTC/FTTH FW e di 49,99 € nelle Aree Bianche. Il modem è incluso a 5,99 € al mese per 48 mesi.

Super Fibra Limited Edition è disponibile solo online: basta verificare la copertura e attivare in pochi minuti. Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE clicca qui.