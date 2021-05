Kit micro PC Raspberry quad-core 8/64GB in sconto

Amanti del DIY, oggi vogliamo proporvi qualcosa di diverso dal solito mini PC, una soluzione estremamente versatile e soprattutto piccola. Si tratta del kit Labists Raspberry Pi 4 con sistema di raffreddamento aggiornato ed 8GB di memoria RAM.

Micro PC Kit Labists Raspberry Pi 4 8GB: caratteristiche tecniche

Partiamo dall’SBC (Single Board Computer), un Raspberry Pi 4 che ospita un processore Cortex A72 a 4 core con una frequenza massima di 1,5GHz. Questo è affiancato da ben 8GB di memoria RAM LPDDR4 a 3200MHz. Per quanto riguarda la memoria di massa invece, all’interno troviamo una microSD SanDisk da 64GB con preinstallato Raspbian, il sistema operativo di Raspberry basato su distribuzione Debian di Linux. Naturalmente però nulla vieta di sostituire la memory card con una più capiente ed installare su quest’ultima il sistema.

All’interno della confezione viene fornito tutto il necessario per assemblare il proprio micro PC. È presente un case per alloggiare la scheda, un heatsink di grandi dimensioni e ben due ventole per la dissipazione del calore. Per quanto riguarda invece gli accessori sono presenti due cavi microHDMI-to-HDMI, un lettore di schede USB ed un alimentatore USB Type-C con switch on/off. Insomma una dotazione completa che permette di sfruttare a 360 gradi le potenzialità del piccolo computer.

Dal punto di vista della connettività è sorprendente come in uno spazio così piccolo, non manchi assolutamente nulla. Quattro le porte USB, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento rapido dei file da periferiche esterne. Due le uscite audio/video, entrambe micro HDMI, che permettono di collegare contemporaneamente due monitor 4K a 60Hz. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione ad internet, così come un jack combinato per collegare cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 5.0. Insomma si tratta a tutti gli effetti di una buona alternativa agli ingombranti desktop, per le piccole operazioni quotidiane e di ufficio, oltre ovviamente ad essere un perfetto alleato per lo sviluppo di software.

Grazie ad uno sconto di 30 euro attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il computer è acquistabile a soli 129,99 euro su Amazon.