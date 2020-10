Kit Mini PC Raspberry Pi 4 a meno di 100 euro

Tra le offerte di oggi su Amazon, vi riproponiamo un prodotto piuttosto particolare che farà felici tutti gli appassionati del DIY (Do It Yourself): un kit Raspberry Pi 4 Model B. Per chi non lo sapesse Raspberry è un’azienda che produce piccoli SBC (Single Board Computer) sui quali possono essere installate delle distribuzioni Linux. Il grande vantaggio di questi piccoli dispositivi sta nella versatilità. I prodotti Raspberry permettono di sviluppare in totale autonomia i device più svariati, dai Mini PC alle console da gioco, fino a dei media server casalinghi.

LABISTS Raspberry Pi 4 Model B Starter Kit

Quello che vi proponiamo oggi è un kit barebone che vi permetterà di costruire un Mini PC utile soprattutto per le attività da ufficio come la stesura di documenti o la navigazione web. Il kit di LABISTS include una scheda Raspberry Pi 4 Model B equipaggiata con una CPU ARM Cortex A72 quad-core accompagnata da 4GB di memoria RAM. Sulla scheda troveremo 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, una porta LAN Gigabit, un jack combinato per cuffie e microfono, e ben due uscite micro HDMI in grado di supportare monitor con risoluzione fino a 4K a 60fps.

Il kit inoltre include numerosi accessori in modo da adattare il dispositivo a qualsiasi esigenza. Sono compresi infatti ben 3 heatspreader, due cavi micro HDMI ad HDMI per il collegamento a monitor o TV, un lettore di schede, ed un alimentatore con pulsante on/off. Non manca naturalmente un case in cui alloggiare l’hardware, ed una piccola ventola che aiuta la dissipazione del calore prodotto.

Oggi Amazon propone l’intero kit LABISTS a soli 98,59 euro con uno sconto di ben 41,40 euro sul prezzo di listino.