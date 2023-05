Kit mouse e tastiera da gaming in offerta: il prezzo? Solo 20€

Se sei un appassionato di gaming, ma stai solo iniziando a costruire la tua postazione da gioco e hai necessità di non spendere troppo ecco l’offerta che fa per te.

Il it tastiera e mouse da gaming EMPIRE GAMING Hellhounds è disponibile su Amazon a soli 20,29 euro invece di 28,99. Risparmi il 30% e cominci subito a giocare.

Kit mouse e tastiera da gaming: cosa include la confezione

Il kit comprende una tastiera semi-meccanica con layout italiano QWERTY, un mouse da gaming con 7 pulsanti e 7200 DPI e un tappetino da gioco con retroilluminazione RGB. Tutto ciò di cui hai bisogno per dominare i tuoi giochi preferiti.

La tastiera ti offre una sensazione di digitazione simile a quella di una tastiera meccanica, ma con una maggiore silenziosità e durata. Ha 33 macro configurabili suddivise in 3 profili che puoi personalizzare tramite il software dedicato. Non manca la retroilluminazione RGB con 7 colori e vari effetti luminosi per creare l’atmosfera giusta per ogni gioco.

Il mouse è progettato per offrirti la massima precisione e reattività grazie al suo sensore ottico ad alta risoluzione che raggiunge i 7200 DPI. Puoi regolare la sensibilità del mouse tramite i pulsanti dedicati e scegliere tra 4 livelli di DPI. Anche il mouse ha una retroilluminazione RGB con 7 colori e vari effetti luminosi per abbinarsi alla tastiera.

Il tappetino, infine, è il complemento perfetto per il tuo pack da gaming. Ha una superficie morbida e resistente che garantisce un movimento fluido e silenzioso del mouse. E sì, pure qui trovi una retroilluminazione RGB con 7 colori e vari effetti luminosi che si sincronizzano con la tastiera e il mouse.

Il pack EMPIRE GAMING Hellhounds è compatibile con Windows e con qualsiasi PC. Basta collegare la tastiera e il mouse alla porta USB del tuo computer e sei pronto per giocare.

Acquista ora il kit mouse e tastiera da gaming su Amazon a soli 20 euro e scopri il piacere di giocare con la giusta qualità spendendo poco.

