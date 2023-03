Kit mouse + tastiera Logitech a prezzo BOMBA su Amazon

Basta tenervi in casa ancora le vostre vecchie periferiche cablate e passate subito alla meraviglia del wireless senza spendere un patrimonio. Su Amazon, infatti, potreste acquistare il kit Logitech MK235 al prezzo di soli 34,89 euro. Il pacchetto include sia il mouse che la tastiera entrambi di alta qualità professionale garantita dal marchio leader del settore Logitech.

Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK235: caratteristiche tecniche

La tastiera è una delle top di gamma dell’azienda ed è caratterizzata da un design alquanto compatto con una dotazione di tasti molto completa. Presenta, infatti, un layout italiano con tanto di tastierino numerico, ma ci sono anche tasti di scelta rapida e i controlli multimediali dedicati per gestire qualsiasi funzione con la massima rapidità. Molto interessanti i tasti che presentano non solo un profilo ribassato, ma anche una superficie concava per il massimo confort di digitazione, senza rinunciare alla precisione.

Importante e ormai fondamentale anche la resistenza agli schizzi grazie allo speciale rivestimento che fornisce la massima protezione anche nel caso di rovesciamento dei liquidi. Il mouse non è da meno in quello che, di fatto, è un pacchetto premium. Il suo design è completamente simmetrico, garantendo un utilizzo perfetto sia con la mano destra che con la sinistra. La dotazione dei tasti è quella tradizionale, con una rotella rivestita in gomma precisa e silenziosa.

Il mouse, inoltre, è decisamente compatto consentendo anche la massima semplicità di trasporto. Dal punto di vista del collegamento, entrambe le periferiche utilizzano l’esclusivo ricevitore Unifying di Logitech. Questo garantisce una latenza ridotta al minimo e la connessione di 4 ulteriori periferiche compatibili impegnando una sola porta USB. Di alto livello anche l’autonomia che nel caso del mouse raggiunge i 12 mesi, mentre per la tastiera ammonta addirittura a 36 mesi.

Non fatevi scappare la promozione di Amazon per portarvi a casa il kit Logitech MK235 a soli 34,89 euro con spedizioni rapide e gratuite con Prime.

