Kit mouse + tastiera Logitech MK470 a soli 44€ su Amazon

Se stai cercando un kit affidabile e conveniente per migliorare la tua esperienza di lavoro o gioco, Amazon ha un’offerta da non perdere sul kit Logitech MK470. Questo set wireless, composto da mouse e tastiera, è attualmente disponibile a soli 44,56 euro, rispetto al prezzo originale di 61,99 euro. Questo significa un risparmio significativo di 17,43 euro, rendendo questo kit una scelta economica per chi cerca qualità e praticità.

Caratteristiche del kit Logitech MK470

Il kit Logitech MK470 è progettato per offrire comfort, affidabilità e prestazioni senza fili avanzate per soddisfare le esigenze quotidiane di ogni utente. La tastiera wireless ha il tastierino numerico e 12 tasti di scelta rapida e offre tutto quello che ti serve, mentre il mouse sottile è facile da trasportare, nella borsa laptop o in tasca. I tasti scissor-switch a profilo ‎ribassato offrono una digitazione fluida, comoda, come su laptop. Allo stesso tempo il mouse ‎arrotondato è ottimo per entrambe le mani.

La tastiera e il mouse presentano una rumorosità ridotta testata in laboratorio fino al ‎90%, che assicura rumori ridotti al minimo per te e chi ti circonda‎. L’intuitivo e potente ricevitore USB plug-and-play ‎2.4 GHz con raggio d’azione di 10 m ti dona la libertà di organizzare il tuo spazio e i tuoi dispositivi come ‎preferisci. Le batterie a lunga durata garantiscono fino a 18 mesi per il ‎mouse, fino a 36 mesi per la tastiera, non dovrai preoccuparti di risparmiare energia. Presente anche la ‎modalità di sospensione per il risparmio energetico quando ‎non sono in uso.

Il kit Logitech MK470 è la soluzione ideale per chi cerca un set wireless affidabile e conveniente per il lavoro o il gioco. Con l’offerta attuale su Amazon a soli 44,56 euro, rispetto ai 61,99 euro originali, è il momento perfetto per aggiornare la tua postazione di lavoro o gaming con un prodotto di qualità. Non perdere l’opportunità di beneficiare di questo kit Logitech, che unisce prestazioni avanzate, comfort e un ottimo rapporto qualità-prezzo.