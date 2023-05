Dai nuova linfa alla tua produttività rendendo più piacevole il lavoro o l’intrattenimento. Acquista il Kit Tastiera + Mouse Wireless Logitech MK235 a soli 35,40 euro, invece di 59,98 euro. Una vera e propria offertona da non lasciarsi scappare. Attualmente è ancora con disponibilità immediata, ma non garantiamo che ci rimanga ancora per molto. Anche perché con questa qualità il prezzo è decisamente regalato.

Se vuoi la versione completamente wireless è in offerta a 36,89 euro. Infatti, la promozione di cui ti stiamo parlando ha la tastiera wireless e il mouse cablato. La durata delle batterie per quanto riguarda la tastiera è di 36 mesi. I tasti sono resistenti e a prova di schizzi. I suoi piedini resistenti la fissano saldamente a qualsiasi superficie e ti permettono anche di inclinarla a seconda della soluzione che preferisci per la scrittura. Il mouse cablato, invece, è dotato di tracciamento ottico e 3 pulsanti. Compatibili con qualsiasi sistema operativo e dispositivo, sono l’ideale per chi cerca praticità e convenienza.

Kit Tastiera + Mouse Wireless Logitech MK235: l’eccellenza a buon prezzo

L’eccellenza oggi è in offerta su Amazon. Se vuoi la versione completamente wireless è in offerta a 36,89 euro. ti assicuri un alleato eccezionale per la tua produttività. Grazie al distanziamento dei tasti, studiato nei mini dettagli, riduci anche i possibili errori da battitura e velocizzi la digitazione, riducendo così i tempi di scrittura. Il mouse è scorrevole e silenzioso non perdendo nemmeno un colpo. Collegali al tuo computer e in un attimo si installano da soli senza bisogno di intervento.

Acquista subito il Kit Logitech MK235 a soli 35,40 euro, invece di 59,98 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.