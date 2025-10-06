Kit Tastiera + Mouse Wireless: pochissimi pezzi disponibili a 16€ su Amazon

Oggi è il giorno perfetto per completare la tua postazione per produttività e intrattenimento del tuo computer. Su Amazon in offerta speciale trovi un fantastico Kit Tastiera + Mouse Wireless. Si tratta di un’ottima promozione, ma per pochissimi pezzi. Acquista adesso il kit a soli 16 euro, invece di 30,99 euro.

Il layout della tastiera è italiano QWERTY. Inoltre, il mouse è ambidestro. La colorazione Mac Verde Menta lo rende perfetto da abbinare al tuo computer, soprattutto se hai un Mac di questo colore. Comunque ci sono tantissime colorazioni in promozione speciale, molte delle quali allo stesso prezzo.

Con Amazon questo kit ti arriva direttamente a casa con consegna gratuita. L’installazione è facile e veloce. In dotazione trovi il connettore Wireless 2.4 GHz con tecnologia avanzata e portata fino a 10 metri. Inserendo il nano ricevitore USB tastiera e mouse sono subito pronti all’uso grazie alla tecnologia Plug-In.

Kit Tastiera + Mouse Wireless: a 16€ sembra uno scherzo

Sembra uno scherzo poter acquistare un Kit Tastiera + Mouse Wireless completo a soli 16 euro. Invece è tutto vero. Approfitta subito dell’offerta di Amazon. Sbrigati però perché la quantità disponibile è limitata e, una volta raggiunto il 100% delle richieste, non sarà più possibile effettuare alcun ordine.

Il design ergonomico di tastiera e mouse rendono l’uso intensivo un gioco da ragazzi. La tastiera a basso profilo con tasti a corsa ridotta rende piacevole la digitazione che risulta molto più veloce e con meno errori di battitura. La tastiera è anche dotata di tastierino numerico. Il mouse ottico offre uno scorrimento fluido e preciso. I click silenziosi assicurano un ambiente di lavoro tranquillo.

Infine è super compatibile con qualsiasi sistema operativo e dispositivo dotato di porta USB-A. Cosa stai aspettando? Questo kit è in offerta speciale su Amazon a un prezzo incredibilmente basso. Ordinalo adesso a soli 16 euro, invece di 30,99 euro.