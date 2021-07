Kit webcam FHD treppiede adattatore USB-C a soli 16 euro

Se siete alla ricerca di una buona webcam senza spendere troppo, oggi vogliamo suggerirvi un intero kit ad un prezzo strepitoso. Si tratta della Essager Webcam Full HD, una videocamera di buona qualità con una dotazione a dir poco completa.

Webcam Essager Full HD: caratteristiche tecniche

Il sensore offre un obiettivo a 4 lenti in grado di riprendere immagini con una risoluzione Full HD a 30 frame per secondo. L’angolo di visione è di ben 110 gradi, il che permette una ripresa decisamente ampia, utile soprattutto per riunioni o DAD. Non manca la correzione automatica del bilanciamento, che garantisce una buona qualità dell’immagine anche in ambienti con scarsa illuminazione. Integrati anche due microfoni con cancellazione del rumore, che forniscono una buona qualità delle conversazioni anche in ambienti mediamente disturbati. Comoda la funzione plug and play che non richiede alcuna installazione driver o di software di terze parti. Basta collegare il cavo USB ad una qualsiasi delle porte, e la telecamera sarà pronta per l’utilizzo.

All’interno della confezione però, è presente anche un adattatore USB da Type-A a Type-C, decisamente utile soprattutto su ultrabook e MacBook. Chiude la ricca dotazione un treppiede che permette di posizionare la webcam praticamente ovunque. Come di consueto la funzione plug and play permette di utilizzare la camera con qualsiasi sistema operativo come Windows, Linux, Mac OS e Android. È compatibile con i maggiori software per videochiamate quali Skype, Teams, Zoom, Google Meet e FaceTime. Nonostante il prezzo, anche in questo caso non manca l’ottimizzazione per OBS e XSplit. Questo permette di utilizzare la webcam per condividere le proprie sessioni di gioco, o effettuare dirette, su Twitch, YouTube o Facebook Live. Si tratta di un kit decisamente economico, ma a dir poco conveniente per quello che offre.

Il prezzo infatti è di soli 16 euro su Amazon, prezzo più basso mai registrato, grazie ad un coupon che va a sommarsi allo sconto del 32% preapplicato. Semplicemente un affare.