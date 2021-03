Kit Wi-Fi mesh 1200Mbps a meno di 50 euro

Se avete la necessità di un sistema Wi-Fi mesh, ma non volete spendere troppo, oggi abbiamo un ottimo suggerimento per voi. Si tratta del Tenda Nova MW3, un kit decisamente economico quanto funzionale per estendere il segnale Wi-Fi in casa.

Kit Wi-Fi mesh Tenda Nova MW3: caratteristiche tecniche

Il kit di Tenda è piuttosto semplice ed essenziale e comprende solo 2 dispositivi. Si tratta sostanzialmente di due satelliti, in grado di coprire fino a 200m2. In questo modo è quindi possibile andare a coprire con la rete wireless tutte le zone buie lasciate dal modem principale. Naturalmente, come ogni sistema mesh, anche questo può essere espanso attraverso l’aggiunta di ulteriori satelliti. Nel caso specifico è possibile associare fino a 15 satelliti contemporaneamente per una copertura di 1800m2. Non mancano inoltre dietro ogni satellite 2 porte RJ45 che permettono di collegare questi ultimi direttamente via cavo, o viceversa collegare via cavo i dispositivi alla rete.

La configurazione è piuttosto semplice, grazie ad una comoda applicazione scaricabile da dispositivi Android o iOS. Basterà collegare i satelliti alla rete elettrica e attraverso pochi e semplici passaggi associarli alla rete. È possibile utilizzarli anche come punto d’accesso o generare una rete dedicata agli ospiti. La velocità di trasferimento invece arriva a ben 1200Mbps, motivo per cui è perfettamente utilizzabili anche con connessioni in Fibra.

Grazie alle offerte di Amazon il kit è acquistabile a soli 49,99 euro con uno sconto di ben 20 euro sul prezzo di listino.