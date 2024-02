Klarna: assistente IA svolge il lavoro di 700 umani

Klarna, fintech svedese nota per i servizi “Buy Now, Pay Later”, ha comunicato che il suo assistente IA ha svolto in un mese il lavoro di 700 umani a tempo pieno. Casualmente è lo stesso numero di dipendenti licenziati a fine maggio 2022 con un videomessaggio preregistrato.

Chatbot sviluppato con OpenAI

L’assistente IA è stato sviluppato in collaborazione con OpenAI (Klarna è anche un plugin di ChatGPT). È disponibile da circa un mese in 23 mercati, comunica in 35 lingue ed è accessibile dall’app. Finora ha avuto 2,3 milioni di conversazioni, pari a due terzi delle chat effettuate dal servizio clienti.

L’assistente virtuale è in grado di migliorare l’esperienza di pagamento e shopping di oltre 150 milioni di utenti che usano i servizi di Klarna. Può gestire diverse attività, tra cui rimborsi, resi e cancellazioni. L’obiettivo dell’azienda svedese è creare un vero e proprio assistente finanziario.

Klarna afferma che l’assistente IA ha ottenuto lo stesso livello di soddisfazione degli agenti umani. Può risolvere le problematiche in meno di 2 minuti (invece degli 11 minuti impiegati dagli umani) e il numero di richieste ripetute è diminuito del 25%. Secondo l’azienda, l’assistente svolge l’equivalente lavoro di 700 persone.

Per una strana coincidenza è lo stesso numero di dipendenti licenziati a fine maggio 2022, ma un portavoce ha dichiarato che non c’è nessuna correlazione con la riduzione della forza lavoro.

Klarna sottolinea che l’uso dell’assistente consentirà di migliorare i profitti di 40 milioni di dollari nel 2024. L’azienda svedese dovrebbe essere quotata in Borsa entro l’anno.