Chi fa un uso intensivo del laptop sa bene quanto durante le sessioni più lunghe di lavoro possa surriscaldarsi, creando non pochi problemi e nei casi peggiori portando addirittura al blocco delle operazioni. Per risolvere il problema è possibile ricorrere all’impiego di un dispositivo dedicato: il modello KLIM Cool è oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 33% sul prezzo di listino.

KLIM Cool in offerta su Amazon per raffreddare il laptop

Decisamente più piccolo di una base per il raffreddamento, si connette alla porta USB e ha quattro velocità regolabili (fino a 4.200 giri al minuto). Inclusi nella confezione alcuni adattatori in gomma utili per ottimizzare l’aspirazione dell’aria su qualsiasi modello. Le dimensioni sono 15,5×8,2×3,6 centimetri, mentre il peso si attesta a 140 grammi.

Al prezzo di 19,97 euro invece di 29,97 euro come da listino KLIM Cool è un’offerta da non lasciarsi sfuggire per chi quotidianamente è alle prese con un laptop, per questioni legate a produttività, didattica a distanza o altro. È una delle offerte proposte oggi su Amazon dopo l’abbuffata di Black Friday e Cyber Monday.