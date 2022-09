Kobe: una storia italiana, guardalo in streaming

Kobe: una storia italiana è il documentario su Kobe Bryant, tra i migliori giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti del nostro paese. Diretto da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, è disponibile ora per lo streaming gratis su Prime Video, accessibile a tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime.

Guarda in streaming Kobe: una storia italiana

All’anagrafe Kobe Bean Bryant, l’atleta è purtroppo scomparso tragicamente all’età di soli 41 anni il 26 gennaio 2020 in un incidente aereo. Sull’elicottero precipitato si trovavano anche la figlia Gianna e altre sette persone. Stella dei Los Angeles Lakers e del Dream Team statunitense, è stato soprannominato Black Mamba, ispirandosi a un serpente visto nella pellicola Kill Bill: Volume 2 di Quentin Tarantino. Da giovane ha militato anche in squadre nostrane: prima Rieti a Reggio Calabria, poi Pistoia e Reggio Emilia. Al termine della stagione 2006 ha ricevuto il premio Most Valuable Player Award come migliore atleta del campionato NBA.

Questa la descrizione del documentario fornita dal trailer ufficiale visibile qui sopra.

È il documentario su Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana tra pastasciutta, vita di paese e tifo per il calcio. Kobe: una storia italiana è una favola unica raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili: la storia del giovane Black Mamba, l’adolescente che conquistò l’Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese.

Chi desidera guardare Kobe: una storia italiana in streaming lo può fare senza alcuna spesa aggiuntiva su Prime Video. Se ancora non disponi di un abbonamento Prime, attiva subito i 30 giorni di prova gratuita.

