Kobo Clara Colour: l'eBook reader a colori è in SCONTO

Proposto oggi al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita, Kobo Clara Colour non è un qualunque supporto per i libri digitali, ma un eBook reader a colori. Aggiunge infatti una dimensione, grazie al suo display E Ink Kaleido 3 da 6 pollici, in grado di visualizzare i testi e le immagini colorate, con la tecnologia ComfortLight PRO che permette inoltre di regolare la luminosità e la temperatura. Non lasciarti sfuggire lo sconto di Amazon e mettilo subito nel carrello per non perdere l’opportunità (è anche un ottimo regalo di Natale hi-tech da mettere sotto l’albero).

eBook reader a colori in offerta: è Kobo Clara Colour

Tra gli altri punti di forza ci sono il design impermeabile (certificazione IPX8, resiste fino a 60 minuti a 2 metri di profondità) e realizzato con plastica riciclata intercettata prima di finire nei mari, la memoria interna da 16 GB in grado di contenere fino a 12.000 libri o 75 audiolibri, il supporto alla connettività Bluetooth e l’autonomia di settimane con una una sola ricarica della batteria interna. Scopri di più nella pagina dedicata al lettore.

Lo puoi ordinare subito per riceverlo direttamente a casa entro pochi giorni con la consegna gratuita (vendita e spedizione sono a carico di Amazon). Chi lo ha già messo alla prova lo promuove con centinaia di recensioni positive e con un voto medio pari a 4,4/5.

Al suo prezzo minimo storico di 139 euro, l’eBook reader a colori Kobo Clara Colour è un ottimo affare. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire: ti basta metterlo nel carrello.