Arrivano i primi eBook reader a colori di Kobo

Giudica i tuoi libri dalla copertina : è questo lo slogan scelto da Kobo per presentare uno dei suoi primi eBook reader con display e-ink a colori. Si tratta del modello Libra Colour, già acquistabile durante la fase di preordine al prezzo di 229,99 euro e disponibile a partire dal 30 aprile.

Kobo Libra Colour e Clara Colour: eBook reader a colori

È dotato di uno schermo Kaleido 3 da 7 pollici con superficie antiriflesso e risoluzione 1264×1680, compatibile con il pennino Kobo Stylus 2 per annotazioni e sottolineature (gli elementi possono essere esportati direttamente in Dropbox o Google Drive). Tra le altre caratteristiche trovano posto una memoria interna da 32 GB sufficiente per archiviare fino a 24.000 libri o un massimo di 150 audiolibri, un’autonomia molto estesa della batteria, la connettività Bluetooth, la tecnologia ComfortLight PRO che riduce automaticamente la luce blu in base all’ora per favorire il sonno e il supporto alla Modalità Scura.

Il secondo modello a colori è Clara Colour, proposto al prezzo più economico di 159,99 euro e in arrivo sempre il 30 aprile. In questo caso, il pannello ha una diagonale inferiore (6 pollici), lo storage è dimezzato a 16 GB e non è possibile utilizzare il pennino.

Un upgrade per il modello Clara BW

Non è tutto. Il terzo eBook reader presentato oggi da Kobo (non a colori) è un aggiornamento del Clara BW da 6 pollici con display e-ink Carta, 16 GB di memoria interna e lo stesso processore integrato in Clara Colour. La data di lancio è la stessa, il prezzo è stato fissato in 139,99 euro.

Tutte le new entry del catalogo sono resistenti all’acqua, come dimostra la presenza della certificazione IPX8. Il produttore sottolinea inoltre il proprio impegno sul fronte della sostenibilità, con iniziative come l’impiego di materiale riciclato e di plastiche recuperate dagli oceani. Anche il packaging non fa eccezione, è realizzato con carta certificata FSC e inchiostri di soia.