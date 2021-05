Kobo Elipsa: lettore di ebook da 10,3 pollici

Rakuten ha annunciato un nuovo ebook reader di grandi dimensioni. Kobo Elipsa con schermo da 10,3 pollici è il modello di punta dell'azienda giapponese, in quanto gli altri dispositivi hanno display da 6, 7 e 8 pollici. Oltre all'ampia area di visualizzazione, Kobo Elipsa offre altre caratteristiche che rendono piacevole la lettura dei libri digitali.

Kobo Elipsa: specifiche e prezzo

Il nuovo Kobo Elipsa ha uno schermo E Ink 1200 da 10,3 pollici con risoluzione di 1404×1872 pixel (227 ppi) e luminosità regolabile (ComfortLight). L'utente può utilizzare la Kobo Stylus in dotazione per sottolineare, evidenziare e prendere appunti non solo su ebook e PDF (solo quelli non protetti), ma anche con un'app integrata che permette di convertire la scrittura a mano libera in testo digitale.

La stilo regola lo spessore del tratto in base alla pressione. È possibile scegliere il tipo di penna, la tonalità e la dimensione della gomma. La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core a 1,8 GHz, 1 GB di RAM, 32 GB di storage, modulo WiFi 802.11ac e porta USB Type-C.

Oltre alle tradizionali funzionalità presenti in un lettore di ebook c'è anche la possibilità di importare i documenti e condividere gli appunti su Dropbox. La SleepCover può essere utilizzata per proteggere lo schermo e come supporto per una scrittura più comoda. Nella parte superiore c'è l'alloggiamento per la stilo. Ovviamente è disponibile l'accesso allo store di ebook.

Kobo Elipsa sarà in vendita online e nei negozi dal 3 giugno. Il prezzo è 399,99 euro.