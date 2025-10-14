Kobo ha inventato il telecomando per i libri

Per decenni il telecomando è stato il simbolo della passione di milioni di italiani: la TV generalista, guardata possibilmente sul divano facendo zapping tra un canale e l’altro. Sempre per decenni (molti meno) milioni di italiani hanno visto il telecomando come il male assoluto e lo hanno sostituito con il libro, andando fieri di una scelta diversa che, per i più tecnologici, si è recentemente evoluta grazie agli ebook. Ora, per ironia della sorte, è arrivato il telecomando per gli ebook e in molti assidui lettori lo vorranno di sicuro provare. Lo produce Kobo e sarà presto in vendita.

Telecomando Kobo: come funziona

Il telecomando Kobo è progettato per funzionare solo con gli ereader Kobo dotati di connessione Bluetooth. Funziona in modo estremamente semplice: ha due tasti, uno per andare alla pagina successiva e l’altro per andare alla pagina precedente.

Funziona con una batteria AAA, che promette mesi di letture, è lungo 9,96 cm, largo 3 cm e spesso 2,21 cm e pesa appena 36 grammi. E’ disponibile in colore nero o bianco e ha un cordino che limita le possibilità di perderlo (è pur sempre un telecomando).

Semplice, immediato e leggero, il telecomando permette ai lettori di usare gli ereader Kobo senza toccare lo schermo, magari perché hanno le mani sotto una coperta per stare più comodi. In poche parole, il telecomando Kobo è una coccola per i lettori incalliti, che consumano decine di titoli ogni anno.

Telecomando Kobo: quanto costa

Trattandosi di un prodotto dall’elettronica davvero minima, il telecomando Kobo non poteva costare molto: il prezzo di listino è di 29,99 euro e non è affatto improbabile che, nel corso dell’anno, sarà messo qualche volta in sconto o aggiunto come accessorio omaggio in qualche bundle.

Gli appassionati di lettura, e del brand Kobo, vorranno probabilmente acquistarlo (o regalarlo) sin da subito. Ma dovranno aspettare un paio di settimane: il telecomando Kobo, infatti, sarà disponibile nei negozi e online solo a partire dal 4 novembre. Quasi certamente, anche questo dispositivo sarà disponibile su Amazon, dove Kobo ha uno store in cui vende tutti i suoi prodotti.