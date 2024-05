Krea AI, il nuovo modello per generare video che sfida Sora

Nel panorama della generazione di video AI, sta emergendo prepotentemente un nuovo competitor di Sora: Krea AI. Questa startup di San Francisco, fondata da Victor Pérez e Diego Rodriguez, sta rapidamente guadagnando terreno grazie alle sue innovative funzionalità e alla sua interfaccia utente intuitiva.

Krea AI, nata nel 2022 dalla visione di Pérez e Rodriguez, ex allievi della Cornell University, si è distinta fin da subito per il suo approccio innovativo alla generazione AI in tempo reale, attirando l’attenzione di quasi un milione di utenti, tra cui professionisti dell’industria cinematografica e dei videogiochi.

La startup ha anche ricevuto importanti riconoscimenti, come la nomina da parte della rivista Fast Company tra le “Aziende più innovative del 2024” per il suo lavoro pioneristico nella creazione di media basati sull’intelligenza artificiale.

Come funziona Krea Video

Krea si differenzia da altri modelli di generazione video AI come Pika e Runway per il suo approccio ibrido. Mentre gli altri software si concentrano o sul movimento di immagini fisse, o sulla conversione di testo in video, o sullo stile, Krea permette all’utente di combinare immagini fisse “key frame” (fotogrammi singoli) e testo nello stesso progetto.

È anche possibile selezionare frame specifici da rimuovere, riordinare o modificare nella durata. Quindi il vantaggio principale rispetto ai concorrenti è la flessibilità di partire sia da immagini statiche che testo, ottimizzando il flusso video grazie alle opzioni di editing avanzate.

Il processo di generazione avviene in due fasi: prima viene creata un’anteprima a bassa risoluzione, seguita da un video ad alta risoluzione. Gli utenti hanno anche la possibilità di interrompere il processo in qualsiasi momento, garantendo maggiore flessibilità ed efficienza. L’azienda ha annunciato la novità attraverso il suo account X, pubblicando un utile thread di esempi.

Krea Video is here! this is how it works 👇 –

(sound on) pic.twitter.com/eld5RAoHdO — KREA AI (@krea_ai) May 9, 2024

Nonostante il fotorealismo dei video generati da Krea AI non sia ancora al pari dei suoi concorrenti, la fluidità, le transizioni uniche e le immagini animate sorprendenti stanno già conquistando utenti e finanziatori. Le creazioni condivise dimostrano il potenziale di questa tecnologia e lasciano intravedere un futuro in cui la generazione di video AI sarà sempre più accessibile e versatile.