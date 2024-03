Runway e Musixmatch per i video musicali AI con testi sincronizzati

L’annuncio di una nuova collaborazione in esclusiva tra Runway, startup newyorkese, e Musixmatch, azienda italiana di successo, promette di rivoluzionare il modo in cui i musicisti e gli artisti creano i video con i testi delle loro canzoni. Grazie a questa partnership, oltre un milione di utenti di Musixmatch avranno accesso a Gen-2, il più recente e avanzato modello di generazione video AI di Runway.

L’unione perfetta tra l’AI di Runway e la sincronizzazione dei testi di Musixmatch

La combinazione tra la potenza generativa di Gen-2 e la piattaforma di sincronizzazione dei testi di Musixmatch consentirà agli artisti di creare video AI sincronizzati con i testi delle canzoni in modo più rapido ed efficiente. Questa innovazione potrebbe accelerare la produzione dei popolari video con i testi delle canzoni, che mostrano il testo di una canzone a tempo di musica su immagini ambientali, distinguendosi dai tradizionali video musicali che spesso presentano l’artista o una narrazione.

Alcuni artisti, come il gruppo trip-hop di Atlanta Earthgang, hanno già sperimentato le potenzialità di questa collaborazione, creando un video per la loro canzone “Osmosis” utilizzando l’AI di Runway e il software di sincronizzazione dei testi di Musixmatch.

Nuove frontiere per la creatività musicale

Cristobal Valenzuela, CEO di Runway, si dice entusiasta di poter mettere i modelli e l’esperienza creativa della sua azienda a disposizione della comunità di artisti e musicisti di Musixmatch, aiutandoli a espandere il modo in cui esprimono la loro visione creativa attraverso i video e a creare connessioni più profonde con il loro pubblico.

Marco Paglia, Chief of Product di Musixmatch, sottolinea come l’AI stia portando a una nuova forma di creatività che “pensa in modo diverso“. Grazie alla capacità unica di Musixmatch di estrarre il significato dai testi e ai modelli video generativi di Runway, i cantautori e i musicisti avranno un nuovo assistente con cui collaborare alla realizzazione dei video, favorendo l’innovazione in questo settore.

L’adozione dell’AI da parte dei grandi artisti

Molti nomi altisonanti del mondo della musica, come A$AP Rocky, Madonna, Ye (Kanye West) e i 30 Seconds to Mars di Jared Leto, stanno già sperimentando l’uso di programmi di generazione video AI per creare video musicali o di supporto ai concerti, con risultati variegati. La rapper Nicki Minaj ha anche suscitato discussioni sui social media per l’uso di immagini fisse generate dall’AI nella promozione del suo album.

È evidente che l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più utilizzato dagli artisti per arricchire la loro produzione musicale e visiva, e la partnership tra Runway e Musixmatch renderà questo processo ancora più semplice e accessibile.

Runway e la crescente concorrenza

Nonostante sia stato a lungo considerato il gold standard nella generazione di video AI, Runway deve ora affrontare una concorrenza sempre più intensa da parte di aziende come OpenAI, Pika e Stability AI, che stanno introducendo nuove funzionalità e modelli innovativi.

In questo contesto in rapida evoluzione, le partnership strategiche come quella con Musixmatch permetteranno a Runway di mantenere un vantaggio competitivo e di acquisire ulteriori dati per migliorare costantemente il proprio software di generazione video AI, aprendo nuove frontiere creative per gli artisti di tutto il mondo.