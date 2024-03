Pika aggiunge la generazione AI degli effetti sonori

OpenAI continua a condividere clip di Sora, il suo impressionante generatore video AI che produce contenuti estremamente fluidi e fotorealistici. Tuttavia, per il momento rimane un modello interno dell’azienda. Nel frattempo, i concorrenti come Pika, non si lasciano sfuggire l’opportunità di attirare l’attenzione. Mentre OpenAI mantiene il riserbo su Sora, infatti, Pika sta rubando la scena con la sua IA in grado ora di generare anche effetti sonori realistici.

Pika aggiunge gli effetti sonori AI

Pika ha appena introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di generare automaticamente effetti sonori per i loro video generati con l’intelligenza artificiale. Questa innovazione aggiunge una dimensione completamente nuova ai contenuti video AI, che in precedenza erano privi di audio e richiedevano agli utenti di aggiungere separatamente i file audio attraverso altri software di editing.

L’introduzione degli effetti sonori AI arriva a meno di due settimane dal lancio delle funzionalità di sincronizzazione labiale di Pika, portando i contenuti generati dall’intelligenza artificiale a un livello superiore e rendendoli più adatti per i creatori individuali e le imprese. Insieme alla sincronizzazione labiale e all’esistente generatore di video AI, Pika ha creato una delle prime piattaforme di creazione di video AI “all-in-one”, dove gli utenti possono sfruttare l’IA per effetti sonori, voci fuori campo e visivi, tutto in un unico luogo.

Al momento, Pika offre la nuova funzionalità solo ai membri del suo programma per super-collaboratori o a chi paga 58$ al mese per l’abbonamento Pro. Si tratta di una fase di test iniziale per raccogliere feedback e ottimizzare il sistema prima di renderlo accessibile a tutti gli utenti. L’azienda prevede di uscire presto dalla beta privata e di includere la generazione di effetti sonori nelle funzionalità standard disponibili per tutti sulla piattaforma, una volta terminata questa fase di prova e miglioramento dell’algoritmo.

Modalità di generazione degli effetti sonori

Gli utenti possono ottenere effetti sonori in due modi:

Generazione contestuale: I modelli di intelligenza artificiale della piattaforma decideranno quale audio si abbinerà meglio alla clip prodotta a partire dal testo richiesto. L’utente dovrà semplicemente attivare la levetta “effetti sonori” quando inserisce la richiesta, e il modello proprietario fornirà un output audiovisivo completo, con suoni pertinenti alla scena, in pochi secondi. Generazione tramite input testuale: L’utente può aggiungere suoni specifici generati dall’intelligenza artificiale dopo aver generato o caricato una clip senza audio sulla piattaforma. In questo caso, l’utente deve fare clic su “Modifica” e “Effetti sonori” e quindi scrivere una richiesta di testo che descriva il tipo di suono desiderato. Il modello genererà diverse opzioni sonore, consentendo all’utente di scegliere e aggiungere ciò che funziona meglio per le proprie esigenze.

L’introduzione della generazione di effetti sonori da parte di Pika è una novità che si preannuncia rivoluzionaria per i creatori di contenuti video AI. Questa funzionalità permetterà loro di arricchire i propri video con audio originale e perfettamente sincronizzato, superando il precedente limite di dover utilizzare tracce audio esterne, con tutte le complicazioni che ciò comportava in termini di tempi più lunghi e mancata integrazione.