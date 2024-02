Kyndryl e Google Cloud insieme per un'AI generativa etica

Kyndryl ha annunciato una collaborazione ampliata con Google Cloud per promuovere lo sviluppo di soluzioni di AI generativa responsabili in vari settori. Kyndryl e Google Cloud sono partner dal 2021 e hanno contribuito alla trasformazione delle aziende globali, sfruttando le capacità di AI e l’infrastruttura affidabile di Google Cloud.

Le aree di interesse della collaborazione

La collaborazione si focalizzerà sulla sinergia tra le tecnologie di intelligenza artificiale interne a Google Cloud, tra cui Gemini, il potente Large Language Model (LLM) di Google, e le competenze e i servizi gestiti di Kyndryl. Le aree di interesse principali sono:

Servizi di consulenza e implementazione di AI e data foundation : Kyndryl aiuterà i clienti a identificare i casi d’uso ottimali di AI generativa in linea con i loro obiettivi aziendali. Kyndryl si avvarrà della sua vasta esperienza con le tecnologie Google Cloud, tra cui Gemini, per favorire la trasformazione aziendale attraverso l’AI.

: Kyndryl aiuterà i clienti a identificare i casi d’uso ottimali di AI generativa in linea con i loro obiettivi aziendali. Kyndryl si avvarrà della sua vasta esperienza con le tecnologie Google Cloud, tra cui Gemini, per favorire la trasformazione aziendale attraverso l’AI. Applicazione del Google Cloud Cortex Framework alla pianificazione delle risorse aziendali (ERP) : Kyndryl userà il Cortex Framework di Google Cloud per estrarre il massimo valore dai dati ERP dei clienti, migliorando la produttività e fornendo insight aziendali approfonditi.

: Kyndryl userà il Cortex Framework di Google Cloud per estrarre il massimo valore dai dati ERP dei clienti, migliorando la produttività e fornendo insight aziendali approfonditi. Nuovo framework personalizzato per le operazioni LLM (LLMOps) di Kyndryl: Questo framework affronterà le sfide comuni in modo responsabile ed economico, supportando i clienti con servizi di modernizzazione dei dati per soluzioni di AI generativa ottimizzate.

L’impegno per la formazione e la responsabilità

Kyndryl ha dichiarato di essere impegnata ad ampliare le proprie competenze in materia di AI e analisi dei dati attraverso programmi di formazione e bootcamp disponibili tramite la Google Cloud Academy for Kyndryl. Questo investimento garantisce una forza lavoro qualificata in grado di soddisfare la crescente domanda di soluzioni di AI generativa.

Nicolas Sekkaki, global application, data e AI practice leader di Kyndryl, ha dichiarato: “Combinando questa prospettiva unica e i Principi di AI responsabile di Kyndryl con la storia dell’AI e le capacità interne di AI generativa di Google, possiamo portare rapidamente e responsabilmente questa nuova generazione di AI ai clienti e promuovere il loro valore aziendale.”

Yateendar Bollini, direttore delle partnership di consulenza globale di Google Cloud, ha dichiarato: “Kyndryl fornirà ai clienti aziendali l’esperienza nei servizi e le soluzioni di AI generativa necessarie per accelerare la trasformazione del business con Gemini in cima alle capacità di sicurezza e all’infrastruttura affidabile di Google Cloud.”