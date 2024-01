La BEFANA diventa tech: smartwatch con chiamate Bluetooth a 49€

Un’occasione da prendere al volo se per questo nuovo anno vuoi rendere il tuo polso altamente tech. Mettici uno smartwatch come questo di Gydom e vedi che tutto fila liscio anche perché non rinunci a niente, neanche alle chiamate via Bluetooth. Bello e perfetto sia per lui che per lei, cosa aspetti?

Smartwatch con chiamate Bluetooth: al polso un vero assistente

Gli Smartwatch possono rendere la vita quotidiana molto più comoda e pratica. Basta scegliere il giusto modello e questo qui ne è la prova: con tutto al posto giusto ti aiuta a gestire la vita social ma anche a conoscere il tuo corpo sia quando ti alleni che quando sei a riposo.

Tutto brilla grazie al suo display ampio, a colori e che è luminoso così tanto da non temere neanche la luce diretta del sole. Un’occhiata è tutto ciò che ti occorre per sapere cosa succede. Naturalmente lo puoi personalizzare con vari quadranti per renderlo ancora più tuo.

La vera chicca, tuttavia, è contenuta al suo interno dove sono incastonati i sensori dedicati a sport e salute. Varie modalità di allenamento e indicatori per sonno, cuore e ossigenazione per citartene alcuni. Poteva mancare la certificazione d’impermeabilità? Ovviamente no!

Ma come ti dicevo, questo gioiellino è utile anche nelle richieste più comuni. Per la vita di tutti i giorni trovi le notifiche smart, le chiamate via Bluetooth, Amazon Alexa integrato e tanto altro che ti lascio scoprire da solo.

Bello, completo e un vero affare ora che è in promozione.

