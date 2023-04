La bilancia intelligente di Amazon ti sorprenderà: coupon sconto per te

Vuoi sotto controllo la tua salute e il tuo benessere e farlo con un oggetto a dir poco innovativo? Quella di cui ti stiamo per parlare infatti non è la semplice bilancia che sembra solo giudicarti.

Amazfit Smart Scale, la bilancia intelligente di Amazon, è disponibile con uno sconto del 20% con coupon da applicare in pagina sul prezzo di listino di 49,90 euro. Naturalmente, hai la spedizione gratuita e veloce con Prime. Adesso ti spieghiamo come funziona.

Amazfit Smart Scale, come funziona la bilancia intelligente

La bilancia intelligente Amazfit Smart Scale è un dispositivo che ti permette di monitorare 16 parametri della tua composizione corporea, tra cui peso, BMI, grasso corporeo, massa muscolare, acqua corporea, metabolismo basale e frequenza cardiaca. Puoi personalizzare la visualizzazione dei dati sullo schermo LCD e sincronizzarli con l’app Zepp per avere una panoramica completa della tua salute.

La bilancia è dotata di un sensore a forma di G ad alta precisione, che rileva piccole variazioni di peso fino a 50 grammi. Puoi pesarti anche dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua e vedere la differenza.

Resistente e sicura, grazie al piatto in vetro temperato da 6 millimetri e al design antiscivolo, è in grado di riconoscere fino a 10 utenti diversi e memorizzare i loro dati in modo separato. Può anche misurare il peso dei bambini e degli animali domestici, per una totale completezza d’uso.

Insomma, la tua bilancia intelligente Amazfit Smart Scale ti aspetta: applica il coupon per ricevere subito uno sconto del 20% sul prezzo di listino di 49,90 euro. Come sempre, meglio affrettarsi prima che finisca.

