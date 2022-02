La BOMBA del giorno: SanDisk Ultra Fit 128GB scontata del 58%

Tra le numerose offerte quotidiane di Amazon, ha immediatamente catturato la mia attenzione una vera e propria bomba. La SanDisk Ultra Fit 128GB scontata di addirittura il 58%, a meno di 25 euro, è un affare incredibile per una pendrive capiente, dalle ottime prestazioni e con l’affidabilità di un leader del settore.

Pendrive SanDisk Ultra Fit 128GB: caratteristiche tecniche

La proposta di SanDisk si caratterizza per un formato a dir poco compatto, poco più grande del solo connettore. L’azienda ha definito il design “plug and stay” poiché, grazie alle dimensioni ridotte all’osso, può essere lasciata comodamente collegata al laptop. Questo non rappresenta alcun impedimento quando andrai a riporre il computer nella borsa o nello zaino. Non rinuncia, tuttavia, all’asola che consente di attaccarla direttamente al portachiavi, scongiurando il rischio di smarrimento e semplificando il trasporto. Si tratta, infatti, di una delle migliori soluzioni in assoluto come espansione di memoria, soprattutto per i Mini PC consentendo di aumentare lo spazio di archiviazione in maniera semplice e veloce.

A dispetto del formato, la pendrive non rinuncia a prestazioni al top della categoria. Grazie all’interfaccia USB 3.1 la velocità di trasferimento raggiunge i 130MB/s. Questo garantisce prestazioni ottimali in ogni circostanza, ad esempio, in macchina per ascoltare le tue playlist preferite. Tuttavia, la chiavetta è pensata per un utilizzo professionale e ad accompagnarla ci sono due software dedicati a questo scopo. Il primo è SanDisk Secure Access che grazie alla crittografia AES128 consente di impostare una password per l’intera memoria o per i singoli file e cartelle. Il secondo invece, RescuePRO Deluxe, permette di recuperare i dati anche se erroneamente cancellati. Un alleato davvero completo per la vita quotidiana e il lavoro, ad un prezzo mai così basso.

Grazie a un incredibile sconto del 58%, la SanDisk Ultra Fit 128GB è acquistabile su Amazon a soli 24,24 euro per un risparmio di oltre 30 euro sul prezzo di listino.

