La Cassa Bluetooth di LG top di gamma è scontata del 51%!

Quello che ti stiamo per esporre è un vero e proprio sconto folle. L’ottima LG XBOOM Go DXG9 è una cassa Bluetooth dalla qualità assurda, dotata di una potenza da ben 120 Watt. Inizialmente il suo prezzo era di 489,00€ ma, grazie allo sconto del 51%, potrai pagarla 241,76€. Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche di questa cassa Bluetooth LG

La cosa che salta subito all’occhio è il diffusore LED posto sul frontale. La luce soffusa e colorata crea un’ambientazione accogliente che si adatta perfettamente al tuo umore e all’atmosfera dell’ambiente circostante. Con la funzione Stage Lighting, potrai infatti trasformare qualsiasi ambiente in un palcoscenico, illuminando il tutto con effetti dinamici e coinvolgenti. Potrai infatti personalizzare l’atmosfera con la luce ambientale, scegliendo tra una vasta gamma di colori e modalità per creare il mood perfetto per ogni occasione.

Con 120W di potenza, offre una performance sonora che soddisfa anche i palati più esigenti. Che tu voglia riempire una stanza con musica a tutto volume o goderti un sottofondo rilassante a volume basso, i bassi rimarranno sempre corposi, anche grazie all’algoritmo di ottimizzazione automatica integrato. Con woofer da 4,5 pollici che dona profondità ai bassi e un tweeter a tromba a compressione che restituisce le alte frequenze con una chiarezza cristallina, la qualità del suono è l’epicentro di questa cassa Bluetooth.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza d’ascolto, il tasto Sound Boost ti permette di amplificare le sensazioni sonore, portando i tuoi brani preferiti a nuove vette di potenza e intensità.

Inizia a far festa ovunque con la cassa Bluetooth LG XBOOM Go DXG9 per soli 241,76€ anziché 489,00€.